الحرس البلدي: الداخلية تسير دوريات يومية معنا لمساندتنا في تطبيق القانون حيال المخالفين

قال

الناطق باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية سيرت دوريات

مع أعضاء الحرس في جولاته اليومية؛ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محال ترفض الامتثال

لقرارات الحظر والإغلاق والإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأضاف

القيلوشي، في تصريح للرائد، أن الحرس باشر اليوم فعليا بقفل كل عيادات الأسنان؛ نظرا

لضررها الكبير وافتقارها للاشتراطات الصحية، مبينا أن القفل النهائي يشمل المقاهي والمطاعم

أما محطات الوقود والمخابز فتعمل من السادسة صباحا إلى السادسة مساءاُ، بينما تعمل

الصيدليات والجهات الطبية على مدار 24 ساعة، مضيفا أنهم أقفلوا العديد من الشركات الطبية

لاستغلالها واحتكارها المعدات الطبية.

وأوضح

القيلوشي، أن الحرس البلدي لا يملك أي أدوات طبية تحميه من الإصابة بوباء كورونا فالتي

يملكها حاليا كلها بمجهودات ذاتية وشخصية من أعضاء الحرس، مطالبا الجهات المختصة بتوفير

المستلزمات الطبية لأعضائه لسلامتهم الشخصية ولأداء دورهم على أكمل وجه في ظل مجابهة

الوباء.

يشار

إلى أن الناطق باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي أوضح في تصريح للرائد الأربعاء

الماضي أن الجهاز صادر بعض المعدات الطبية ومواد التعقيم التي رفع التجار أسعارها،

وعددا من المخازن في سوق الكريمية؛ لتخزين بعض السلع؛ لغرض المضاربة بأسعارها.

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