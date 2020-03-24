الداخلية: مستمرون في تطبيق الإجراءات الوقائية من وباء كورونا

قال

رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم محمد أبو عبد الله، الثلاثاء، إن

الوزارة قامت بعدة إجراءات احترازية وحزمة وقائية لمجابهة وباء كورونا أهمها توجيه

رسالة لوزارة العدل بمنع مأذوني عقود الزواج بإبرام عقود إلى حين إشعار آخر؛ نظرا لما

تسببه من تجمعات.

وأضاف

أبو عبدالله، في تصريح للرائد، أن الوزارة شكلت غرفة رئيسية للوقاية من الوباء وقامت

بقفل صالات المناسبات الاجتماعية والحلاقين والمقاهي والمطاعم وفض التجمعات وعيادات

الأسنان؛ لافتقارها للاشتراطات الصحية.

وأشار

أبوعبد الله، إلى أن قرار حظر التجوال الذي ينفذ الآن من الساعة السادسة مساء إلى الساعة

السادسة صباحا وهذا ما تعمل به مديريات أمن كافة المناطق ومن يخالف ذلك تضبطه الدوريات

ويعاقب وفق القانون الذي نص عليه قرار المجلس الرئاسي ويحال إلى النيابة العامة لاتخاذ

الإجراءات القانونية حياله.

وأكد

أبوعبد الله، أن أفراد الشرطة يتلقون دورات تدريبية من قبل أخصائيين طبيين للتعامل

مع الحالات المشتبه إصابتها بوباء كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني

لمكافحة الأمراض.

يشار

إلى أن الناطق باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي قال، الثلاثاء في تصريح للرائد،

إن وزارة الداخلية سيرت دوريات مع أعضاء الحرس في جولاته اليومية؛ لاتخاذ إجراءات قانونية

ضد أي محال ترفض الامتثال لقرارات الحظر والإغلاق والإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية