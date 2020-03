العُثورعلى أكثر من «60» جثه داخل حاوية

الاختناق هو السبب المرجح لموتهم [صدي]

عثر على جثث أكثر من 60 مهاجرًا غير شرعي من إثيوبيا، صباح الثلاثاء، قضوا اختناقًا على ما يبدو في حاوية شحن تم توقيفها في شمال غرب موزمبيق، وفق مصدر بأحد المستشفيات.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن ”شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من مالاوي، يشتبه في أنهم إثيوبيين، تم توقيفها عند جسر موساكانا في (محافظة) تيتي“.

وأضاف ”عثر على 64 شخصا في عداد الأموات. نجا 14 شخصاً فقط من الموت“، موضحاً أن ”الاختناق هو السبب المرجح لموتهم“.

أظهرت صور بثّها تلفزيون ”ميرامار“ المحلي جثثا مكدسة في حاوية تقلها شاحنة نقل.

وتعدّ موزمبيق أحد الطرق الأكثر تفضيلاً للمهاجرين السريين، خصوصاً القادمين من إثيوبيا، سعياً منهم للوصول إلى جنوب إفريقيا والعثور على عمل.

