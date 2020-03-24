الصحة العالمية: توضح عن انتشار فيروس كورونا عبر الهواء

أفادت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها على فيسبوك، بأنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأضافت المنظمة أن كورونا ينتشر عن طريق الفطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد حذر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال: “وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة”، موضحا أنه تم تسجيل نحو 378 ألف حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19” من أغلبية دول العالم، كما أودى بحياة 16500 شخص.

‘فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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