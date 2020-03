أكتشاف جثثاً لمسنين بدور رعاية ماتوا بكورونا ولم يقترب منهم أحد

كبار سن عاجزين لا يرعاهم أحد [انترنت]

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في مقابلة أجرتها معها قناة التلفزة الخاصة “تيلي ثينكو”- عن جثث في عدد من دور رعاية المسنين بمناطق مختلفة من أنحاء إسبانيا.

ومن ضمن مهام رجال الجيش، الذين بدؤوا في تقديم دعم في دور رعاية المسنين بإسبانيا، اكتشفوا جثثا في عدد من تلك المراكز لمتوفين بقيت في غرف أصحابها إلى جانب مقيمين فيها.

وبحسب موقع الجزيرة نت، كان في تلك المراكز غياب شبه كامل للموظفين، ووجد بها كبار سن عاجزين لا يرعاهم أحد، بعد أن بدأ فيروس كورونا ينتشر أيضا وسط الموظفين، دون تحديد أماكن وجود تلك المراكز في إسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الذي تعيشه دور رعاية المسنين دعا الحكومة المركزية قبل يوم إلى أن تأمر بتدخل مباشر من الجيش، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة.

وقد أعلن رئيس أركان الدفاع اليوم الاثنين عن وجود الجيش في 74 مركزا، بينها 14 مركزا في مدريد التي تعتبر من أكبر بؤر الوفيات بين المسنين عموما.

وقالت مصادر من النيابة العامة الإسبانية إن جهاز الادعاء العام أمر بالفعل بالتحقيق في الجرائم المحتملة في بعض تلك الحالات، وأنه سيجري تحقيقا دقيقا في جميع الحالات لتحديد مسؤوليات الإهمال الذي أودى بحياة الكثيرين.

