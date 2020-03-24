“يوتيوب” تحارب كورونا على طريقتها

شاركت شركة يوتيوب شركات التكنولوجيا الأخرى كفيسبوك، وتويتر، وانستجرام في حربها ضد الأخبار المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا.

حيث عمدت الشركة الأمريكية لإطلاق قسم مخصص لمواقع الفيديو الموثوقة حول فيروس كورونا.

وقالت الشركة الأمريكية إن القسم الجديد سيظهر على شكل خط في الصفحة الرئيسية وسيجمع المحتوى والأخبار من المصادر الصحية الرسمية الموجودة على منصة يوتيوب.

وتهدف يوتيوب من خلال هذه الطريقة إبعاد المستخدمين عن مقاطع الفيديو المضللة حول الكورونا، والتي انتشرت عبر المنصة وتحدثت عن وجود مؤامرات، وبأن شبكة الجيل الخامس هي التي تسببت بظهور هذا الفيروس.

وقالت يويتوب إن هذا القسم سيظهر هذا الأسبوع في 16 دولة فقط أبرزها أمريكا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، الهند، ألمانيا، واليابان، على أن يتوسع ويصل لدول أخرى خلال الأسابيع القادمة.

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