نوكيا تطلق هاتفا جديدا بسعر مغري

رفعت شركة نوكيا الفنلندية النقاب عن هاتف جديد منخفض التكلفة أطلقت عليه اسم Nokia 1.3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm 215 ونظام تشغيل Android 10 نسخة GO.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة IPS مقاس 5.71 بوصة وبدقة عرض +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 1 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تشحن بسرعة 5 واط، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الفنلندية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 109 يورو فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية