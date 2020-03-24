“طريقة بسيطة” لعلاج مرض ضغط الدم

أكدت دراسة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة كاليفورنيا الأمريكية على أهمية المشي اليومي في معالجة ضغط الدم المرتفع.

وشملت الدراسة 7000 شخص مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم طُلب منهم السير بشكل يومي بمعدل 7500 لمدة 5 أشهر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين التزموا بهذا المعدل انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

وأكدت الدراسة أن زيادة 1000 خطوة يوميا على هذا المعدل يؤدي لانخفاض القراءة العليا لضغط الدم بنسبة 0.45 درجة، وبأن سير الشخص 10 آلاف خطوة سيجعل الانخفاض يصل لمقدار 2.25 درجة.

وقال الباحثون إن التحسن لن يظهر على الشخص إلا بعد التزامه بالسير اليومي وفق هذا المعدل لمدة أسبوع.

يذكر أن هذه الدراسة أكدت نتائج الدراسات السابقة والتي تحدثت عن دور التمارين الرياضية في معالجة ضغط الدم المرتفع.

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