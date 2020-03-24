مسرح روسي يتحدى الكورونا.. شاهد ماذا فعل؟

في إطار سعيه لمواجهة الكورونا أعلن مسرح أوبيرا بيرم الواقع في مدينة بيرم الصناعية التي تبعد 1100 كم شرقي العاصمة موسكو عن مشروع جديد حمل اسم وجهاً لوجه.

ويهدف المشروع لبث المسرحيات بشكل مباشر من المسرح على شبكة الإنترنت والسماح لمتفرج واحد فقط بحضور الحفل على الطبيعة.

وأكد مدير المسرح أهمية حضور متفرج واحد واعتبر وجوده بقيمة المسرح عندما يصل لسعته القصوى البالغة 1100 شخص.

وقال المدير إنهم سيفتحون باب التقديم للأشخاص الراغبين بحضور العرض المسرحي من داخل المسرح خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى أكد أحد الفنانين المشاركين في المسرحية بأن اختيار الشخص سيتم بالقرعة، وسيقوم الأطباء بفحصه والتأكد من سلامته قبل دخول المسرح.

يذكر أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في روسيا ارتفع إلى 438 شخصا، توفي منهم شخص واحد فقط.

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