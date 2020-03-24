بسبب كورونا.. إسبانيا تحوّل حلبة تزلج إلى مشرحة

أعلن أحد المسؤولين في العاصمة الإسبانية مدريد عن قيام الحكومة بتحويل حلبة التزلج بلاسييو دي هييلو (قصر التزلج) الواقعة في المركز التجاري في حي هورتاليزا شمالي مدريد إلى مشرحة بشكل مؤقت بسبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأكد المسؤول ذاته أن الحلبة التي تتسع لـ 1800 متفرج سيوضع بها جثث المتوفين جراء فيروس كورونا ريثما يتسنى لعوائل الضحايا إكمال إجراءات الدفن.

وتهدف حكومة مدريد من خلال هذا الأمر تخفيف الضغط عن المشافي ولاسيما بعد ارتفاع عدد الوفيات، حيث شهدت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 462 حالة وفاة نصفهم في العاصمة مدريد.

وأكدت الحكومة بأن مقابر مدريد الـ 14 توقفت عن استقبال الجثث الجديدة لعدم امتلاك الموظفين في تلك المقابر لمعدات الوقاية المناسبة لحمايتهم من فيروس كورونا، وبأن هذا الإجراء سيستمر خلال فترة الأزمة فقط.

يذكر أن وزارة الدفاع الإسبانية تولت عملية نقل الجثث من المشافي إلى المشرحة الجديدة حتى يحين موعد نقلهم للمقبرة لدفنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية