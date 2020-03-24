عمدة إيطالي يلجأ لأسلوب فريد لتسلية أهالي مدينته

لجأ أنطونيو توتولو عمدة مدينة بلدة لوتشرا الإيطالية الواقعة في إقليم بوليا لأسلوب جديد لمساعدة سكان البلدة على البقاء في المنزل وتسليتهم خلال فترة الحجر الصحي.

حيث استغل العمدة صفحته على موقع فيسبوك لبث فيديوهات مباشرة لتعليم الناس كيفية صناعة كعك تارلي الإيطالي.

ويعمد العمدة لنشر الوصفة وموعد ظهوره بالبث المباشر قبل عدة ساعات لكي يتسنى للجميع تجهيز كافة المكونات اللازمة لصناعة الكعك المميز، ومن ثم يظهر بفيديو مباشر ويقوم بتحضير الكعك المشهور في جنوب إيطاليا والذي يأتي بشكل دائري وطعم حلو أو مالح بحسب الرغبة.

ويهدف العمدة من هذا الأمر إلى تسلية أبناء المدينة ومنعهم من الخروج من المنزل لكي يحموا أنفسهم من فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الـ60 ألف حالة توفي منهم أكثر من 6000 شخص.

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