آيسر تطلق شاشة جديدة “بدون حواف”

كشفت شركة آيسر التايوانية عن شاشة جديدة بتصميم مميز ودون حواف أطلقت عليها اسم CB342CKC.

وجاءت الشاشة الجديدة بمقاس 34 بوصة ولوحة IPS بدقة وضوح UWQHD ودقة عرض 1440*3440 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بمعدل التنشيط الذي يصل إلى 75 هرتز، وبدعمها لتقنية Display HDR، وتقنية Radeon FreeSync من AMD.

وتحتوي الشاشة على منفذ USB-C 3.1 يستخدم لتوصيل الأجهزة الذكية بها كالحواسيب، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بحامل يتيح للمستخدم تحريكها وإمالتها وضبطها بالطريقة التي يرغب بها.

يذكر أن آيسر لم تفصح عن أي معلومات حول زمن استجابة الشاشة الجديدة، سعرها، وموعد طرحها في الأسواق.

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