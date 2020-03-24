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آيسر تطلق شاشة جديدة “بدون حواف”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آيسر التايوانية عن شاشة جديدة بتصميم مميز ودون حواف أطلقت عليها اسم CB342CKC.

وجاءت الشاشة الجديدة بمقاس 34 بوصة ولوحة IPS بدقة وضوح UWQHD ودقة عرض 1440*3440 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بمعدل التنشيط الذي يصل إلى 75 هرتز، وبدعمها لتقنية Display HDR، وتقنية Radeon FreeSync من AMD.

وتحتوي الشاشة على منفذ USB-C 3.1 يستخدم لتوصيل الأجهزة الذكية بها كالحواسيب، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بحامل يتيح للمستخدم تحريكها وإمالتها وضبطها بالطريقة التي يرغب بها.

يذكر أن آيسر لم تفصح عن أي معلومات حول زمن استجابة الشاشة الجديدة، سعرها، وموعد طرحها في الأسواق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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