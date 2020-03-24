بولندا تطلق تطبيقا لمراقبة التزام الخاضعين للحجر الصحي

أطلقت بولندا، تطبيقاً للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوماً مرتبط بفيروس كورونا المستجد بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل.

وصرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز بأن “الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق”.

وقال إن تطبيق “هوم كوارنتين” مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي، ومدته 14ً يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق لتحديد الموقع الجغرافي، وخاصية التعرف على الوجه ما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب.

ويسجل المستخدمون أولاً صورة ذاتية من خلال التطبيق الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم، كما ينبه التطبيق الشرطة إذا تأخر المستخدمون في الاستجابة بارسال الصور خلال غضون 20 دقيقة.

وقالت الشرطة، إنها فرضت غرامة تبدأ من 111 يورو على الشخص الذي يخالف قواعد الحجر الإلزامي، وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أدخلت بولندا مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس، بما فيها إغلاق المدارس حتى عيد الفصح، وإغلاق الحدود أمام الأجانب.

كما طلبت من السكان العمل من منازلهم. وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، 425 إصابة بوباء كوفيد 19 وخمس حالات وفاة حتى الجمعة.

المصدر-وكالات