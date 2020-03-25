الرصد والاستجابة: حالة المصاب مستقرة، ووضعنا أفراد عائلته في الحجر الصحي

قالت عضو شبكة الرصد والاستجابة المرتبطة بمنظمة الصحة

العالمية فاطمة البكوش، الأربعاء، إن الشخص المصاب بوباء كورونا حالته الصحية الآن

مستقرة، وفي تعافٍ مستمر دون الحاجة إلى التنفس الاصطناعي.

وأوضحت البكوش، في تصريح للرائد، أن المريض تلقى الرعاية

الصحية من أفراد أسرته في مكان معزول وبعد سوء حالته خضع لتحليل الوباء، وكانت

النتيجة سلبية ونظرا للحالات المتقدمة في العمر لا تصح أحيانا النتائج من أول مرة

فخضع للتحليل مرة أخرى وكانت النتيجة إيجابية.

وأضافت البكوش أن الشخص كان في السعودية وخضع للكشف

الحراري ولكن أثناء الكشف لم تظهر عليه الأعراض؛ لأنه كان في فترة الحضانة من

يومين إلى 14 يوما.

وأكدت البكوش، أن أفراد عائلة الشخص تخضع الآن للحجر

الصحي أي المتابعة الطبية في فترة حضانة المرض لتتبين حالتهم الصحية وإصابتهم

بالوباء أولا، مطالبة المواطنين بالالتزام بكافة إرشادات منظمة الصحية العالمية

ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبينت البكوش، أن المرض الآن أصبح متواجدا في ليبيا وخير

علاج له هو الوقاية والبقاء في المنزل والتنظيف العميق بالكلور والتطهير وجعل شخص

معين من أفراد العائلة يقوم بتوفير مستلزمات المنزل اليومية.

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