“نوكيا 5310” يعود للحياة من جديد

أعادت شركة نوكيا الفنلندية إعادة إصدار الهاتف الشهير نوكيا 5310 والذي كان من أفضل الهواتف في العام 2007 بشكل جديد ومتطور.

وبررت الشركة الفنلندية إعادة طرح الهاتف من جديد برغبة العديد من الناس بالعودة لاستخدام الهواتف القديمة.

وسيعمل الهاتف القديم الجديد بمعالج MediaTek MT6260A، وسيأتي بشاشة مقاس 2.4 بوصة بدقة عرض 320*240 بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيبلغ وزن الهاتف الجديد 88.2 غرام، وسيحتوي على بطارية بسعة 1200 ملم أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث 3.9، ومستقبل لإشارة الراديو.

الجدير بالذكر أن الشركة الفنلندية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 39 يورو فقط.

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