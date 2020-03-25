شركة Redmi تطلق هاتفين بمواصفات عالية

أزاحت شركة Redmi الصينية الستار عن هاتفين جديدين بمواصفات متشابهة أطلقت عليهما اسمي Redmi K30 PRO وK30 PRO Zoom.

وسيعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 865 وسيحتويان على شريحة مودم X55 تدعم شبكات الجيل الخامس.

وزودت الشركة الصينية الجهازين بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بجودة عرض FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

ويكمن الاختلاف بين الهاتفين في الكاميرا الخلفية التي جاءت في الهاتف Redmi K30 Pro رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للثانية، 5 ميغا بيكسل للثالثة و2 ميغا بيكسل للرابعة.

في حين جاءت في الهاتف K30 PRO Zoom بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للثانية، 8 ميغا بيكسل للثالثة، و2 ميغا بيكسل للرابعة.

وتتميز الكاميرا الخلفية في كلا الهاتفين بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 8K.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية في هذين الهاتفين ما بين 128 و256 غيغا بايت والعشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية كلا الهاتفين ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

وسيحتوي الهاتفان على منفذ IR، واي فاي، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر النسخة بسعة 6 و128 غيغا بايت من هاتف Redmi K30 Pro بسعر 425 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر النسخة بسعة 6 و128 غيغا بايت من هاتف K30 PRO Zoom بسعر 535 دولارا أمريكيا.

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