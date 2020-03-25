شاومي تطلق تلفازا بحجم 98 بوصة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة شاومي الصينية من خلال علامتها التجارية Redmi عن تلفزيون جديد بحجم 98 بوصة أطلقت عليه اسم Redmi Smart TV Max.

وسيعمل التلفزيون الجديد بمعالج Amlogic cortex رباعي النوى بسرعة 1.4GHZ، وكرت شاشة Mail-G31 MP2، ونظام Android TV، وواجهة Patch Wall.

وستأتي شاشة التلفاز بحجم 98 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، قادرة على عرض الفيديوهات بدقة 4K، وتدعم تقنية HDR 10.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا التلفاز 64 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ4 غيغا بايت.

ويتميز التلفزيون الجديد بدعمه لتقنية Wifi 802.11 ac، البلوتوث 4.2، ويحتوي على 3 مداخل HDMI، ومنفذيUSB، كما يدعم تنسيق H.264، وتنسيقReal، وتنسيق MPEG124.

وسيضم هذا الجهاز 4 مكبرات صوت بقدرة 8 واط، وصوتيات DTS، وتقنية Dolby.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق التلفزيون الجديد في الأسواق يوم 9 أبريل القادم بسعر يصل إلى 2835 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية