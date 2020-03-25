“نصيحة ترامب” بشأن كورونا تودي بحياة أميركي

استجاب زوجان أمريكيان من ولاية أريزونا الأمريكية للنصيحة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أحد مؤتمراته الصحفية، والتي قال فيها إنه يرى أن دواء هيدروكسيدي الكلوروكوين ودواء الأزيثروميسين اللذين يُستخدمان لعلاج الملاريا يساعدان على الشفاء من فيروس كورونا.

وبعد أن تناول الزوجان الستينيان عقار فوسفات الكلوروكوين أصيبا بضيق في التنفس مما استوجب نقلهما للمستشفى، حيث فارق الرجل الحياة وبقيت المرأة في العناية المشددة.

ودفعت هذه الحادثة الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية للتصريح بعدم وجود أدلة تؤكد على فائدة تلك الأدوية في علاج الكورونا.

وطلب من الناس عدم استخدام أي علاجات ذاتية لأنها لن تجدي نفعا، ولأنها ستؤدي لامتلاء المشافي بحالات جديدة كان يمكن تجنبها لو لم يفكروا بعلاج الكورونا لوحدهم.

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