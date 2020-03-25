كورونا يودي بحياة أسطورة الساكسفون الكاميروني “مانو ديبانغو”

أعلنت الصفحة الرسمية لعازف الساكسفون الشهير الكاميروني “مانو ديبانغو” البالغ من العمر 58 نبأ وفاته يوم أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من “مانو يدبانغو” إنه توفي في أحد مستشفيات باريس التي نقل إليه بعد إصابته بالكورونا.

وأكدت عائلة الفنان الراحل أن جنازة الفنان ستقتصر على العائلة على أن يقام له تكريم لائق بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وكان الفنان الراحل قد وصل فرنسا في خمسينيات القرن الماضي ودرس الجاز فيها، واشتهر بالعزف على آلة الساكسفون.

وقدم الراحل خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها الأسطوانة الموسيقية المخصصة لمنتخب الكاميرون والتي أصدرها في العام 1972 بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، والتي احتوت على أشهر أغانيه وهي أغنية سول ماكوسا.

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