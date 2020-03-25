كورونا يهدد مسلسل “شاهد عيان”

اضطر ممدوح شاهين منتج مسلسل “شاهد عيان” لإيقاف كافة عمليات التصوير في العمل المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وقال المنتج إن قرار الإيقاف جاء بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة في مصر من أجل مواجهة فيروس كوورنا، على أن يتم استئناف عمليات التصوير مع بداية شهر أبريل القادم.

وأكد المنتج أنه بات مهددا بالاستبعاد عن الموسم الرمضاني نظرا لوجود عدد كبير من المشاهد التي تحتاج لتصوير، رغم تعاقده مع عدد من المحطات الفضائية لعرضه خلال الشهر المبارك.

ومسلسل شاهد عيان من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد حماقي، وبطولة هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور وغيرهم من نجوم الدراما المصرية.

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