أطباء مصراتة يطالبون باستكمال صيانة المنشآت الصحية بالمدينة

طالبت نقابة أطباء مصراتة، الأربعاء, باستكمال مشاريع المؤسسات الصحية بالمدينة؛ لمواجهة ومكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأعلنت النقابة، في بيان صادر عنها، مباركتها لحراك مؤسسات المجتمع المدني والأهالي بشأن الضغط لاستكمال عدد من المرافق والمنشآت الصحية، ومن بينها مركز مصراتة الطبي ومركز مصراتة للأورام ومجمع العيادات بالمدينة، التي قالت إنها تحت الصيانة لمدة تزيد عن الـ12 عاما.

وأضافت النقابة أن من شأن إتمام صيانة تلك المنشآت زيادة القدرة السريرية للمدينة إلى أكثر من 800 سرير، خاصة أن عددا منها بلغت مراحل إنجازه 90%.

يشار إلى أن وزير الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنا، أمس الثلاثاء، أول إصابة لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عاما بفايروس كورونا بعد عودته من السعودية.

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