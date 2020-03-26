مدير مستشفى طرابلس: حالة مصاب كورونا ممتازة، ونطالب بمضاعفة الجهود لدعم الأطقم الطبية

قال المدير العام لمستشفى طرابلس المركزي

البهلول بن رمضان، إن الوضع الصحي للحالة المصابة بفيروس كورونا ـ ممتاز جدا.

وأضاف البهلول، في تصريح صحفي، الأربعاء،

أن المريض شبه متعافٍ، وستُعاد التحاليل له

بعد أيام للتأكد من شفائه الكامل، مشيرا إلى أن كبار السن كحال المريض معرضون أكثر

من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.

وشدد البهلول على وجوب أخذ الإجراءات والاحتياطات

بجدية قصوى حتى لا تُعاد الأخطاء التي وقعت فيها دول كبرى.

وأوضح البهلول أن اللجنة العليا لمكافحة

جائحة كورونا اتفقت على تخصيص كل طاقات الدولة لمواجهته، والاهتمام بالأطقم الطبية،

وتسخير كافة الإمكانيات لها وتشجيعها على القيام بعملها، والاهتمام بالمرافق الصحية،

مطالبا بمضاعفة المجهودات المبذولة لذلك.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أعلن، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة في ليبيا بفايروس كورونا المستجد، وهي لرجل يبلغ من

العمر73 عاما كان في رحلة لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

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