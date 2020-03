دواء لعلاج المفاصل ينقذ أخطر حالات «كورونا»

جرّب الأطباء في الصين الدواء على 20 مريضا، وغادر 19 منهم المستشفى في خلال أسبوعين [انترنت]

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“، أن الصين عالجت 95% من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يعانون أمراضا خطيرة باستخدام دواء لعلاج التهاب المفاصل،

وقالت الصحيفة إن الدواء الذي يسمى توسيليزوماب، يعالج المرضى الذين يعانون مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، ويتم تناوله لتقليل الالتهاب، وكذلك أنواع معينة من التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة.

وهذا الدواء يجرى تسويقه عادة تحت مسمى RoActemra وActemra، وتنتجه شركة الأدوية السويسرية Roche، ويعمل عن طريق تقليل مستويات بروتين IL-6 في الجسم، الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو حالات أخرى من أمراض المناعة الذاتية.

وجرّب الأطباء في الصين الدواء على 20 مريضا خلال ذروة انتشار الفيروس في البلاد، وغادر 19 منهم المستشفى في خلال أسبوعين فقط.

ويأتي ذلك الكشف في الوقت الذي يبحث فيه العلماء في جميع أنحاء العالم بشكل عاجل وملح عن طرق جديدة لمكافحة الفيروس المميت، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 450 ألف شخص وتوفى بسببه ما يقرب من 20 ألف شخص حول العالم.

ووافق مسؤولو الصحة في الصين على اعتماد الدواء في علاج مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من تلف رئوي خطير نتيجة الالتهابات.

وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية -أيضا- عن الدواء، وتم اعتماده لإجراء تجارب على المرضى في الولايات المتحدة، فيما لا يتم تجربته حتى الآن في التجارب أو معالجة المرضى في بريطانيا.

وبالرغم من نجاحه بنسبة كبيرة جدا، فإن هذا الدواء مثير للجدل، حيث تم ربطه بالعديد من الوفيات.

وقال الخبراء إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجب أن تأخذ في الاعتبار أن بعض الأدلة تشير إلى أن ”أكتيمرا“ يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والتهاب البنكرياس والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة الخلالية، وهي ندوب قاتلة في أنسجة الرئة في بعض الأحيان.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post دواء لعلاج المفاصل ينقذ أخطر حالات «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا