لا توجد بيانات تشير الى انتقال الفيروس عن طريق البعوض أو القراد [النورس]

مع زيادة رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، واتخاذ أغلب دول العالم إجراءات لمكافحته، تتزايد التساؤلات لدى الكثيرين عن الدور الذي تلعبه بعض الحشرات في نقل العدوى من المرضى إلى الأشخاص الأصحاء.

وتزداد المخاوف مع ارتفاع درجات الحرارة من مخاطر انتقال العدوى عن طريق البعوض والقراد (حشرات الفراش)، والتي تعيش على امتصاص الدماء من الناس والحيوانات على حد سواء، وهو ما يزيد من خطورتها.

وبحسب موقع “mosquito”، المتخصص في دراسات البعوض والحشرات الصغيرة، فقد أجابت منظمة الصحة العالمية بشكل دقيق عن هذا السؤال، منوهة إلى أن البعوض والقراد لا يستطيعان نقل الفيروسات.

وبالتالي لا يساهمان في انتقال وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشارت المنظمة في موقعها الرسمي، إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد بيانات تشير إلى أن “COVID-19” أو الفيروسات التاجية المماثلة مثل “سارس”، تنتشر عن طريق البعوض أو القراد.

وأكدت المنظمة أنه لكي ينتقل الفيروس إلى شخص ما من خلال البعوضة أو لدغة القراد، يجب أن يكون الفيروس قادرًا على التكاثر داخل البعوض أو القراد، وهو ما لم يثبت بعد.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد حول العالم 19 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 435 ألف حالة.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post هل «البعوض» له علاقة بإنتشار كورونا؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا