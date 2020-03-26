10 وظائف تتفوق فيهن النساء بقوة على الرجال

سلط تقرير جديد من شركة LinkedIn الضوء على الوظائف التي باتت تتفوق فيها النساء على الرجال، رغم أنها وظائف مخصصة للرجال بشكل أساسي.

وقام مختصو LinkedIn بتحليل 568 وظيفة، في 23 منها انقلبت أغلبية الموظفين من الرجال إلى النساء وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التحليل فإن وظيفة مدير عمليات البيع بالتجزئة شهدت التفوق الأكبر، ففي عام 2015 كانت تبلغ نسبة النساء فيها 47% ووصلت هذا العام إلى 65%.

وتقول لورا لورينزتي المحررة في LinkedIn إن التعليم يمكن أن يكون عاملًا رئيسيًا في توظيف المزيد من السيدات، خاصة أنهن يكتسبن هذه المهارات بمعدل أكبر من الرجال.

واستشهدت لورينزتي بإحصائيات تفيد بأن النساء يمكنهن أن يحصلن على درجة البكالوريوس حتى وإن وصلن إلى سن الـ 31 عامًا.

تأتي هذه النتائج في وقتٍ بات العامل النسائي يشكل غالبية القوى العاملة في الولايات المتحدة، حيث تصل النساء العاملات إلى 50.04% وهذا يحدث للمرة الأولى منذ عام 2010.

فيما يلي أهم الوظائف التي حققت فيها السيدات تقدمًا بالإضافة إلى بيانات متوسط الرواتب وفقًا لبيانات LinkedIn :

1- مدير عمليات البيع بالتجزئة Retail operations manager:

نسبة السيدات في 2019: 65.3% – متوسط الراتب: 55,300 دولار سنويًا.

2- مدير التصميم الجرافيكي Graphic production manager:

نسبة السيدات في 2019: 54.9% – متوسط الراتب: 62,400 دولار سنويًا.

3- رئيس الخدمات الطبية Medical officer:

نسبة السيدات في 2019: 54.7% – متوسط الراتب: 105,000 دولار سنويًا.

4- فني طب الأسنان Dental technician:

نسبة السيدات في 2019: 54.1% – متوسط الراتب: 22 دولار في الساعة.

5- أخصائي السياسة العامة Public policy specialist:

نسبة السيدات في 2019: 54% – متوسط الراتب: 57,800 دولار سنويًا.

6- مصمم تجربة المستخدم UX designer:

نسبة السيدات في 2019: 53.6% – متوسط الراتب: 80,000 دولار سنويًا.

7- مصمم الويب Web designer:

نسبة السيدات في 2019: 53.4% – متوسط الراتب: 52,000 دولار سنويًا.

8- متخصص رسوم متحركة Animation specialist:

نسبة السيدات في 2019: 52.2% – متوسط الراتب: 43,900 دولار سنويًا.

9- مستشار بيئي Environmental consultant:

نسبة السيدات في 2019: 51% – متوسط الراتب: 57,800 دولار سنويًا.

10- مدير خدمة العملاء Customer service support manager:

نسبة السيدات في 2019: 50.1% – متوسط الراتب: 55,000 دولار سنويًا.

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