جديد هواوي.. ساعة ذكية مناسبة للرياضيين

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعة جديدة مناسبة للرياضيين أطلقت عليها اسم Watch Gte2.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Kirin1 ونظام تشغيل أندرويد، وزوُدت بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض تصل إلى 454454 بيكسل.

وجاءت الساعة بهيكل مصنوع من الستانلس، ومقاوم للماء والغبار، كما ستحتوي الشاشة على طبقة من الزجاج تحميها من الصدمات والخدوش.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذه الساعة 4 غيغا بايت تتيح للمستخدم إمكانية حفظ وتنزيل مجموعة كبيرة من الأغاني والبرامج والتطبيقات.

وستحتوي الساعة الجديدة على حساسات لقياس معدل ضربات القلب، وقياس النشاط البدني للمستخدم، وميكرفونات للرد على المكالمات الهاتفية، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى.

وتتميز الساعة ببطاريتها التي تأتي بسعة 455 ميلي أمبير وتعمل لمدة 30 ساعة، وبدعمها لتقنية البلوتوث 5.1، والواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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