آبل تطلق نسخة من نظام IOS مخصصة للأجهزة القديمة

استجابت شركة آبل الأمريكية لطلب عملائها وأطلقت نسخة جديدة من نظام IOS مخصصة للأجهزة القديمة حملت اسم 12.4.6.

وهدفت الشركة الأمريكية من خلال إطلاق هذه النسخة لإحياء هواتفها القديمة من جديد، وستشمل النسخة الجديدة أجهزة iPhone 5s، iPhone 6، وiPhone 6 Plus، وحواسيب IPad Mini2، وIPad Mini3، وIPad air.

وأكدت الشركة الأمريكية أن النسخة الجديدة من النظام ستعمل على تسريع تلك الأجهزة، وستقوم بتصحيح مجموعة كبيرة من الأخطاء الموجودة في برمجيتها.

يذكر أن الشركة الأمريكية عانت كثيرا من الشكاوى الواردة حول بطء عمل أجهزة آيفون 5 و6، ورفع العديد من المستخدمين قضايا ضدها اتهموها فيها بإبطاء عمل الأجهزة بشكل متعمد لإجبارهم على تغييرها وشراء الأجهزة الأحدث.

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