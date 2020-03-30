ساعة ابل القادمة قد تأتي بمستشعر للبصمات لأول مرة!

ساعة ابل الذكية القادمة Apple watch series 6 سوف تأتي بمستشعر للبصمات لأول مرة بحسب ما نشر موقع The Verifier نقلاً عن مصادر داخل الشركة.

بحسب الموقع فإن مستشعر البصمات سوف يتم تضمينه داخل الزر الجانبي Digital Crown المسئول أيضاً عن قياس التخطيط الكهربي للقلب ECG.

لا يعرف كيف سيتم تضمين مستشعر بصمات إضافي في الزر الجانبي حيث يوجد قطب كهربي لقياس التخطيط الكهربي للقلب معاً في آن واحد.

مستشعر البصمات قد يكون ميزة غريبة بالنسبة لساعة ابل لكنها بالتأكيد أفضل وأسهل بكثير من استخدام كلمة مرور عند ارتداء الساعة في الصباح.

ساعة ابل يتم فتحها تلقائياً عندما يكون الايفون مفتوحاً لكن فتح قفلها وحدها بشكل مستقل يحتاج إلى كلمة مرور.

هناك دعاوي أخرى تفيد بأن ابل قد تضمن مستشعر البصمات في شاشة الساعة نفسها، على أي حال وأياً كانت الطريقة سوف تكون ميزة مهمة.

من بين المزايا الأخرى المنتظرة في الساعة تحسين البطارية، دعم أفضل لشبكات الجيل الرابع، ودعم شبكات وايفاي أسرع WiFi 6.

تقرير موقع The Verifier أشار أيضاً مزايا أخرى سمعنا عنها سابقاً مثل ميزة Oximeter لقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين وهذه مهمة في الأماكن المرتفعة عن سطح البحر وبعض الأمراض التي تؤدي إلى نقص الأكسجة.

أيضاً من المزايا الأخرى تضمين تطبيق جديد لتتبع النوم من حيث الوقت وجودة النوم لمساعدة المستخدم على النوم بشكل أفضل.