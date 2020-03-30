أمريكا تسمح باستخدام عقاران مضادان للملاريا في المستشفيات للمصابين بوباء كورونا

أفادت وزارة الصحة الأمريكية الاثنين بسماحها استخدام ” كلوروكين

وهيدروكسي- كلوروكين لعلاج الحالات المؤكد إصابتها بوباء كورونا ويخضعون للعلاج في

المستشفيات.

وقالت الوزارة، إن هذا المركب هما عقاران مضادات للملاريا ويستخدمان في

المستشفيات فقط وأن الأطباء يوزعون ويصفون هذا العلاج للمرضى المراهقين والراشدين

المصابين بكورونا بشكل مناسب وفق ” فرانس 24″.

وحذرت الوزارة، مواطنيها من معالجة أنفسهم منزليا وتناول أي أدوية دون

الرجوع إلى الطبيب نظرا لوفاة أحد السكان بعد تناوله “فوسفات

الكلوروكين” وهو مخصص لتنظيف أحواش السمك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت إصابة أكثر من 140 ألف حالة

ووفاة 2489 بوباء كورونا.

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