مأساة جديدة تضرب الصين.. والحصيلة مصرع «19» شخصاً

إجلاء أكثر من 1200 من السكان المحليين بسبب الحريق

أسفر حريق غابات اندلع في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين بمصرع 19 شخصا منهم 18 من رجال الإطفاء.

واندلع الحريق مساء يوم الاثنين في مزرعة محلية، وسرعان ما انتشر إلى الجبال المجاورة بفعل الرياح القوية في إقليم سيتشوان الجبلي “مهددا مباشرة مدينة شيشانغ” الواقعة على بعد حوالي 2200 كيلومتر من العاصمة بكين، بحسبما أوردت بلدية المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم إجلاء أكثر من 1200 من السكان المحليين بسبب الحريق ونشرت السلطات ألفي إطفائي.

