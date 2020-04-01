دبرز: وزير الصحة ووكيله عاجزان تماما عن الإيفاء باحتياجات البلديات لمجابهة كورونا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، الأربعاء، إن

وزير الصحة أحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم عاجزان تماما عن الإيفاء باحتياجات

البلديات فلا يعقل عدم تجهيز أي مستشفى بسعة معينة للطوارئ.

وأضاف دبرز، في تصريح للرائد، أن مطالب المجالس البلدية

لم تخل من كونها مطالب عادلة، وفقا للقوانين، ويجب أن تمنح لها الاختصاصات، مشيرا

إلى أن العالم يجتاحه وباء كورونا فلا يستقيم الحال بهذه الطريقة التي يعالج بها

وزير الصحة ووكيله هذه الجائحة القاتلة المدمرة وفق قوله.

يشار إلى أن عمداء 47 بلدية كانوا قد طالبوا، الأربعاء ،

بإقالة وزير الصحة ووكيله؛ لتقصيرهما في أداء عملهما في مجابهة وباء كورونا.

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