شفاء أول حالة كانت مصابة بوباء كورونا

أكدت عضو شبكة الرصد والاستجابة “المرتبطة” بمنظمة الصحة

العالمية فاطمة البكوش الأربعاء، شفاء أول حالة مصابة بوباء كورونا المسجلة لمواطن

عائد من السعودية.

وقالت البكوش، في تصريح للرائد، إن الحالة خرجت من

مستشفى الهضبة العام “الخضراء”، وتتابع صحيا، موضحة أن المركز الوطني

لمكافحة الأمراض مختص بالتشخيص والرصد الحالات.

وأوضحت البكوش أن موقع

المنظمة الخاص بوباء كورونا أعلن إصابة 10 حالات وشفاء حالة، أي يعني

الإصابات الآن تبلغ 9 حالات فقط، مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين وضعهما مستقر،

ولم تذكر مدينتهما؛ نظرا للخلافات والتجاذبات السياسية، والوضع الحالي لا يسمح

باستغلالها لأي طرف.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في 24

مارس الماضي إصابة أول حالة بالبلاد بوباء كورونا، وهي لرجل مسن عائد من السعودية.

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