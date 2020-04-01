تيليجرام يحصل على تحديث ضخم مع دعم تقسيم المحادثات لمجلدات ومراقبة إحصاءات القنوات

تطبيق التراسل والتواصل تيليجرام هو وبلا شك واحد من أقوى تطبيقات التراسل على الساحة وذلك نظرًا للميزات الرائعة والكثيرة التي يقدّمها بما في ذلك استخدام الحساب على عدد لا محدود من الأجهزة وكذلك حفظ الملفات وأيضًا القنوات! لكن وإن كنت تلاحظ فتيليجرام لا يتوقف أبدًا عن تقديم مميزات جديدة، واليوم تم إطلاق تحديث Telegram 6.0 الجديد والذي -وكالعادة- ضم عدد كبير من الإضافات والميزات المميزة.

ميزة مجلدات المحادثات Chat Folders في تيليجرام

أهم الميزات التي قدّمها التحديث الجديد هي ميزة مجلدات المحادثات Chat Folders، وهذه الميزة ستسمح لك وبكل بساطة أن تقوم بتقسيم المحادثات على مجلدات وذلك لتنظيمها من ناحية ولكي تفصل بين محادثات العمل، الأصدقاء والعائلة من ناحية أخرى، وتتركز أهمية هذه الميزة للمستخدمين الذين يستخدمون التطبيق بشكل مكثف ولديهم عشرات المحادثات.

أيضًا فكافة المجلدات التي تقوم بإنشائها سيتم مزامنتها على كافة الأجهزة التي تستخدمها حتى أجهزة الكمبيوتر، وهو أمر رائع من تيليجرام، على الناحية الأخرى فسيمكنك أيضًا أن تقوم بإنشاء مجلد منفصل للرسائل غير المقروءة Unread وكذلك مجلّد للقنوات التي تتابعها. لكي تبدأ في إنشاء مجلداتك كل ما عليك فعله هو التوجه لقائمة التطبيق الرئيسية ومن ثم تذهب للخيار Chat Folders!

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إمكانية تثبيت عدد لا محدود من المحادثات وتسهيل عملية أرشفتها

التحديث الجديد سيتيح لك تثبيت محادثات بالقدر الذي تريد خاصةً داخل المجلدات الجديدة التي قمت بإنشائها، كذلك فعملية أرشفة الدردشات أصبحت أسهل، على نظام iOS الآن يمكنك فقط السحب لليمين ومن ثم الضغط على Archive، بينما على أندرويد سيكون عليك الضغط مطولًا على الدردشة ومن ثم اختيار Archive من الأعلى وهذا بالطبع بالنسبة للدردشات داخل المجلدات.

إحصاءات القنوات وإدارتها بشكل أفضل

قام تيليجرام أيضًا بإضافة ميزة جديدة لأصحاب القنوات التي يزيد عدد مشتركيها عن 1000 مشترك وهي ميزة Channel Stats، ومن خلال هذه الميزة سيتمكن مديري القنوات من متابعة نموها وتقدمها وكذلك مدى تفاعل المستخدمين معها، وهنا نذكركم بمتابعة قناة أخبار التطبيقات على تيليجرام ليصلكم كل جديد فور نشره!

إضافة إلى كل ما سبق فقد تم إضافة مميزات أخرى تتلخص في Animations جديدة أثناء تسجيل رسالة صوتية أو رسالة فيديو كما تم إضافة مجموعة جديدة من الـAnimated Emojis الخاصة بتليجرام وهي الوجوه التعبيرية المتحركة، وكما يمكنك أن تلاحظ فأجواء كورونا تسيطر عليها..