صابرين تصف أجواء تصوير مسلسل “ليالينا” بزمن كورونا

أثر فيروس كورونا المستجد على الحركة الفنية في مصر، حيث تم وقف تصوير العديد من الأعمال بشكل مؤقت، ومنها مسلسل “ليالينا” بطولة الفنانة صابرين، الذي توقف إنتاجه لمدة أسبوع كإجراء احترازي.

وقالت صابرين لموقع “شهريار النجوم”، إن كوادر المسلسل عادت للتصوير يوم الأحد الماضي، وسيستأنف التصوير هذا الأسبوع، مضيفة أنه تم الانتهاء من حوالي 70% من أحداث المسلسل، ويسابق الكادر الزمن للانتهاء من باقي أيام التصوير.

واعتبرت صابرين أن العمل المتبقي من أصعب تصوير مر عليهم في حياتهم الفنية والإنسانية، وهو أشد صعوبة من أيام الثورات التى مرت على مصر، رغم التجرؤ الذي كان يحدث أحيانا عليهم من بعض أعداء الفن، مبينة أنه في هذه الحالة يواجه الكادر خطر الإصابة بالفيروس القاتل في أي لحظة، وهذا ما يصعب من المهمة اليومية الشاقة.

ولفتت النجمة المصرية إلى أنها انتهت من تصوير كل مشاهدها الداخلية المكتوبة حتى الآن، فيما تبقى عليها تصوير بعض مشاهدها “الخارجية”.

وبشأن احتمال امتداد أزمة فيروس كورونا، أوضحت صابرين أنهم بهذه الحالة سيضطرون للمبيت في الاستوديوهات للانتهاء من التصوير في وقت مناسب.

يشار إلى أن مسلسل “ليالينا” من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة “سينرجى”، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات.

والعمل من بطولة صابرين، وغادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومنة عرفة، وهشام الشاذلي، ورنا رئيس، إضافة لعدد آخر من الفنانين الشباب.

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