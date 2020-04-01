الشرطة الأمريكية تطارد سيارة يقودها كلب!

قامت شرطة مدينة سياتل الأمريكية بمطاردة سيارة تسير بصورة متعرجة وبسرعة 160 كلم في الساعة وذلك بعد أن تلقت عدة اتصالات تؤكد اصطدام السيارة بسيارتين وتشكيلها خطرا كبيرا على السيارات والمارة.

ولم تستطع الشرطة إيقاف السيارة إلا بعد وضع حواجز معدنية مسننة ساهمت في خفض سرعتها وإيقافها.

وتفاجأت الشرطة عند فتح باب السيارة بهوية السائق، حيث كان يجلس خلف مقعد القيادة أنثى كلب بيتبول وبجوارها صاحبها ألبريتيو تيتو أليخندرو الذي كان يقوم بمساعدتها على التحكم بالمقود.

وقامت الشرطة باعتقال الرجل البالغ من العمر 51 ووضتعه تحت ذمة التحقيق لوجود شبهات حول قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وبرر الرجل الأمريكي تصرفه برغبته في تدريب كلبته على قيادة السيارة.

من جهة أخرى أكدت الناطقة باسم الشرطة بأنها لم تشهد طوال سنين خدمتها البالغة أكثر من 10 سنوات حادثة مشابهة لهذه الحادثة.

يذكر أن الشرطة الأمريكية أكدت أن الكلبة لم تكن عدائية معهم، وبأنهم قاموا بنقلها لأحد مراكز إيواء الكلاب.

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