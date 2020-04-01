النساء الأكثر تأثرا من الحجر الصحي.. لهذه الأسباب

في إطار سعيها لمعرفة التأثيرات النفسية التي خلفها فيروس كورونا على الناس قامت مؤسسة كايزر للأسرة الأمريكية بإجراء استطلاع رأي حول الفئة الأكثر تعرضا للقلق والتوتر بسبب فيروس كورونا.

وأكدت نتيجة الاستطلاع أن النساء هن الأكثر توترا، وبأنهن يعانين من ضغوط كبيرة تفوق الضغوطات التي يعاني منها الرجال.

وبررت المجلة السبب بالضغوطات والمسؤوليات الملقاة على عاتق النساء خلال فترة الحجر الصحي، وبعقلية النساء التي تتأثر بشكل سلبي بالضغوط المحيطة بهن.

وأضافت المجلة بأن النساء هن المسؤولات بالدرجة الأولى عن صحة كافة أفراد العائلة، وتأمين الطعام لهم، وتخزين كميات منه للاستعداد لحظر التجول العام في حال تم تطبيقه. بالإضافة لتحملهن مسؤوليات تنظيف المنزل وتعقيمه بشكل مستمر، وقلقهن على وظائفهن في حال كن من العاملات.

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