بفكرة مميزة.. بطلة “صراع العروش” تدعم المتضررين من كورونا

لجأت الفنانة إميليا كلارك بطلة مسلسل صراع العروش إلى طريقة جديدة لجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من في فيروس كورونا.

حيث قامت الممثلة البالغة من العمر 33 عاما والمشهورة بشخصية أم التنانين بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام والذي يضم أكثر من 27 مليون متابع، أعلنت من خلاله عن إقامة مزاد خيري لاختيار 12 شخصا من متابعيها لإقامة حفل عشاء افتراضي عبر الإنترنت.

وقالت النجمة المشهورة إن الفائزين في المزاد سيقومون معها وعبر الإنترنت بطبخ وجبة تختارها، وذلك لكي يلتزم الجميع بإجراءات الحجر المنزلي، ولأنها لا تجيد الطبخ حسب قولها.

وقالت إميليا إنها تهدف من إقامة هذا المزاد جمع 250 ألف جنيه إسترليني لتتبرع بها لمنظمة Same You Covied-19 relief الخيرية لتساعدها على تأمين احتياجات مرضى السكتة الدماغية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أم التنانين أسست في العام الماضي مؤسسة “سيم يو” الخيرية بعد أن أصيبت مرتين بتمدد الأوعية الدموية خلال تصويرها لمسلسل صراع العروش.

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