منوعات

بفكرة مميزة.. بطلة “صراع العروش” تدعم المتضررين من كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأت الفنانة إميليا كلارك بطلة مسلسل صراع العروش إلى طريقة جديدة لجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من في فيروس كورونا.

حيث قامت الممثلة البالغة من العمر 33 عاما والمشهورة بشخصية أم التنانين بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام والذي يضم أكثر من 27 مليون متابع، أعلنت من خلاله عن إقامة مزاد خيري لاختيار 12 شخصا من متابعيها لإقامة حفل عشاء افتراضي عبر الإنترنت.

وقالت النجمة المشهورة إن الفائزين في المزاد سيقومون معها وعبر الإنترنت بطبخ وجبة تختارها، وذلك لكي يلتزم الجميع بإجراءات الحجر المنزلي، ولأنها لا تجيد الطبخ حسب قولها.

وقالت إميليا إنها تهدف من إقامة هذا المزاد جمع 250 ألف جنيه إسترليني لتتبرع بها لمنظمة Same You Covied-19 relief الخيرية لتساعدها على تأمين احتياجات مرضى السكتة الدماغية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أم التنانين أسست في العام الماضي مؤسسة “سيم يو” الخيرية بعد أن أصيبت مرتين بتمدد الأوعية الدموية خلال تصويرها لمسلسل صراع العروش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك