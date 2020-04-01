الماعز الجبلي يستغل كورونا ويحتل بلدة في بريطانيا

شهدت بلدة لانديونو البريطانية الواقعة على ساحل ويلز حادثة غريبة من نوعها، حيث احتلت قطعان من الماعز الجبلي شوارع البلدة بعد تطبيق قرارات حظر التجول فيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن داخل منازلهم التقط سكان البلدة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لقطعان الماعز الجبلي وهي تسير بحرية تامة في الشوارع.

وقال أحد سكان البلدة إن هذا النوع من الماعز الجبلي يعيش على التل القريب من البلدة، وأنها لا تخاطر بالدخول إليها إلا في حالات نادرة للغاية.

وبرر شخص آخر وجود الماعز الجبلي داخل المدينة بحالة الصمت والهدوء التي سادت البلدة نتيجة فرض حظر التجول، وغياب السكان والسياح عن شوارعها.

من جانبها قالت عمدة المدينة ‘نها لم تشاهد هذا المنظر طوال إقامتها في البلدة والتي تزيد عن 33 عاما.

يذكر أن بريطانيا أصدرت قرارات صارمة فرضت من خلالها حظرا للتجول في البلاد بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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