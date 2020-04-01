“فيفو” تطلق هاتفا من الفئة المتوسطة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Vivo S6 5G.

وسيعمل الهاتف بمعالج Exynos 980 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Fun touch.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة بجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C، وتقنية البلوتوث 5.1.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد يوم 3 أبريل الجاري بسعر 380 دولارا للنسخة بذاكرة 128 غيغا بايت، و423 دولارا للذاكرة بسعة 256 غيغا بايت.

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