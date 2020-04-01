هواوي تكشف عن هاتف مميز وبسعر رخيص

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف جديد بسعر رخيص أطلقت عليه اسم Honor Play9A.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Heilo P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، وبشاشة LDC مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض 720* 1650 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ سعة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن هواوي ستطلق النسخة بذاكرة 64 غيغا بايت بسعر 125 دولارا أمريكيا، في حين سيبلغ سعر النسخة بذاكرة 128 غيغا بايت 170 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية