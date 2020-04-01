شاحن جديد بمواصفات رائعة لهواتف أندرويد وأبل

كشفت شركة Native Union عن شاحن لاسلكي جديد مخصص لشحن الهواتف والسماعات الذكية أطلقت عليه اسم Drop XL.

وصنعت الشركة الشاحن الجديد من الألمنيوم، البوليستر، واللدائن البلاستيكية، ويتم وضع الأجهزة المراد شحنها على منطقة البوليستر.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على شحن هاتف آيفون وساعة أبل وتش، وسماعة Air Pods في نفس الوقت، وذلك بسبب احتوائه على قرص شحن ساعة آبل وتش قابل للخلع، وبمجرد خلعه سيكون الجهاز قادرا على شحن هاتفين في نفس اللحظة.

ومن خلال الشاحن الجديد سيكون المستخدم قادرا على شحن هواتف أندرويد بسرعة 10 واط، وهواتف آبل بسرعة 7.5 واط.

ويتميز الجهاز الجديد باحتوائه على ملفي شحن QI يتيحان للمستخدم شحن جهازين بشكل متوافق.

يذكر أن شركة Native Union لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الشاحن الجديد في الأسواق وسعره.

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