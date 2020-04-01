“مصراتة الطبي” يتحصل على جهاز لتشخيص كورونا

أعلن مدير مركز مصراتة الطبي خالد بعيو، الأربعاء، حصولهم على جهاز “i-FLASH” المستخدم في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بعيو، في تصريح للرائد، أن الجهاز الذي تبرعت به شركة طبية من المدينة، في حين وفرت مشغلاته غرفة التجارة والصناعة بمصراتة ـ يمتاز بدقة نتائجه التي يعتمد عليها دون وجود نسبة خطأ، مضيفاً أن الجهاز يستخدمه المركز الوطني لمكافحة الأمراض أيضا في تشخيص الإصابات بكورونا.

وأضاف بعيو أن الجهاز سيوضع في مركز إيواء مصابي كورونا بمصراتة، مشيدا بجهود الشركة التي تبرعت به وتعهدت بتدريب فنيين لتشغيله، وإجراء الصيانة الدورية له.

وكان منتسبو غرفة التجارة والصناعة بمصراتة قد تبرعوا، أمس الأول الاثنين، بـ 5 أجهزة تنفس صناعي متطورة لمركز مصراتة الطبي.

يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة بمصراتة أصدرت، في الـ24 من مارس الجاري، قراراً بتشكيل لجنة تجمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا في المدينة.

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