عنصرية كورونا.. «حياة الفهد» تُنادي برمي الوافدين في الصحراء

الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي. [إنترنت]

أثارت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، جدلاً كبيراً وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

وأضافت تتساءل عن العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

#حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في #الكويت

الذين لم يستطيعوا العودة لبلدانهم في ظل أزمة #كورونا ..

وتقول : لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ! pic.twitter.com/fzPJWUcFty — مالك الروقي (@alrougui) March 31, 2020

وأثارت تصريحات الفهد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن استيائهم، واعتبروا أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” و“لا تحترم قيم وتقاليد الكويت“.

#حياة_الفهد لم تحترم تقاليد وعادات البلد

ولم توفق في كلامها، اعتقد هذه نبرة تعالي وحقد، ولغة التعميم على مجتمع كامل ليست لغة العقلاء، لكن ما أزعجني عندما قالت "على شنو ديارهم ما تبيهم إحنا نبتلش فيهم؟ أطلعهم أقطهم برا والله لو أقطهم بالبر"، ما زالت #كورونا تكشف الأقنعة الزائفة ! pic.twitter.com/CjELhE3OBX — ميثاء بهوان (@j2cz6) April 1, 2020

من جانبه قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

خذْ ثمار جهده وقت العافية، وارْمِه في الصحراء وقت الوباء!!!!!!

أي إنسانية هذه؟! حاشا أهل #الكويت الكرام أن يتبعوا أهواء #حياة_الفهد، ففي وقت المحن تظهر معادن الشعوب والثقافات.. https://t.co/dd6T7FwaYM — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 1, 2020

من جانبهم عبر آخرون عن “خيبة أملهم” بالفنانة حياة الفهد، متمنيين لو “حافظت على صورتها الجميلة في أذهانهم”.

ياليتني ماسمعت كلام حياة الفهد

ياليت حياة الفهد أبقت صورة خالتي قماشة سبيجه عقاب ابوالعيش و غنيمه ؛ جميلة بيضاء كما كانت — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 1, 2020

يا #حياة_الفهد، السؤال هو: لماذا لايوجد مستشفيات تكفي #الكويت بمواطنهم ومقيمهم المسكين، رغم ثروات الكويت الهائلة ورغم أن الجائحة في بدايتها؟ تتحدثين بعنصرية وتدعين أنك مع الإنسانية فماذا ستفعلين لو كنت ضدها؟ أحببناك ممثلة وكنا محقين بهذا فأنت تثبتين اليوم أنك ممثلة بارعة! pic.twitter.com/X35Ogp2lrR — خليل المقداد (@Kalmuqdad) April 1, 2020

وقالت الإعلامية سهير القيسي، إن تصريحات الفهد ”صادمة“ بالطبع ولكنها ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قِبل وسائل الإعلام، وفق قولها.

#حياه_الفهد ، تصريحاتها شكلت صدمة نعم لكنها ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قبل وسائل الاعلام والمعنيين ، هدوا الناس شوي وركزوا على الحلول وحالات التشافي ..#خليك_في_البيت #COVIDー19 — official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) April 1, 2020

أما الإعلامي والصحفي المصري أسعد طه، فعلق على تصريحات الفقهد بقوله، إن كورونا تكمل ما بدأته الثورات من إسقاط الأقنعة.

هذا وسجلت الكويت حتى يوم الأربعاء، 266 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، شُفِيت منها 72 حالة، دون الإعلان عن وفيات.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post عنصرية كورونا.. «حياة الفهد» تُنادي برمي الوافدين في الصحراء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا