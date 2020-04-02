رئيس ون بلس التنفيذي يكشف عن تفاصيل أداء ومواصفات سلسلة ون بلس 8 التقنية

بعد أشهر طويلة من التسريبات والشائعات أعلنت ون بلس أخيرًا خلال هذا الأسبوع عن قدوم سلسلة ون بلس 8 رسميًا في الرابع عشر من شهر أبريل الحالي هذا كما تم تأكيد معظم التفاصيل حول تصميم الهاتف وألوانها، وبالرغم من أن الهواتف الجديدة قادمة في وقت قريب جدًا بالفعل إلا أن رئيس ون بلس التنفيذي ومؤسسها Pete Lau لم يكتفي عند هذا الحد وبدأ في مشاركة التفاصبل التقنية للهواتف على منتديات ون بلس.

التفاصيل التقنية لهاتفيّ ون بلس 8 و ون بلس 8 برو

في منشور له على منتديات ون بلس، أوضح المدير التنفيذي للشركة أن الهواتف الجديدة -عدا نسخة لايت أو Z- ستأتي مع معالج سنابدراجون 865 الرائد والذي يقدم بدوره اداء أعلى بنسبة 25% من حيث المعالجة المركزية والمعالجة الرسومية أيضًا، في حين أنه وفي نفس الوقت سيقدم توفيرًأ بنسبة 25% في استهلاك الطاقة كما سيقدم أداء ممتاز مع تصوير الفيديو من حيث توفير الطاقة أثناء التصوير أو قدرة المعالجة.

أما وبالنسبة للذواكر العشوائية فكما يمكنك أن تتوقع، هواتف One Plus 8 قادمة مع ذواكر من نوع LPDDR5 الأحدث والأسرع والتي تقدّم سرعة نقل بيانات تصل إلى 6,400Mbps هذا إلى جانب استهلاكها لطاقة أقل من الجيل السابق بنسبة 45%!

الذواكر التخزينية في لهاتف ستأتي من نوع UFS 3.0 وهو الأفضل أيضًا نظرًا لأن UFS 3.1 لم يدخل حيز التصنيع بعد، وهذه الذواكر التخزينية ستقدم قدرة ممتازة من ناحية نقل البيانات وسرعة القراءة والكتابة وستصل سرعتها إلى 1,700MB/s بالإضافة لدعمها لتقنيات مثل Turbo Write.

يأتي هذا كله إلى جانب دعم هاتف OnePlus 8 Pro لشاشة بدقة QHD+ من نوع سوبر أموليد وبتردد 120Hz مع دعم شبكات الجيل الخامس وأيضًا كاميرا خلفية رباعية! مما يجعل ون بلس 8 برو منافسًا شرسًا لكافة الهواتف الرائدة الموجودة في الوقت الحالي.

ما رأيك إذن؟ وهل تفكر في اقتناء أحد هواتف ون بلس 8 القادمة كهاتف جديد لك في 2020 أم ستنظر للبدائل الأخرى مثل أوبو فايند X2 وجالكسي S20؟ شاركنا الآن في التعليقات.