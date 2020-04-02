واتس اب سوف يسمح لك باستخدام نفس الرقم على أكثر من جهاز في ذات الوقت!

واتس اب تطبيق المحادثة الفورية الأشهر الذي يتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم سوف يوفر أخيراً ميزة استخدام نفس الرقم على أكثر من جهاز معاً.

كما هو معلوم فإن واتس اب لا يتطلب استخدام بريد إلكتروني للتسجيل وإنما يشترط وجود رقم هاتف فعّال وتنص قواعد التطبيق على استخدام رقم واحد على هاتف واحد.

هذا يعني أنه في حالة امتلاكك لهاتفين مثلاً فإن لا تستطيع استخدام ذات الرقم عليهما معاً وإذا قمت مثلاً بتسجيل الدخول بذات الرقم على أحد الهاتفين فسوف يتم تسجيل الخروج تلقائياً من الهاتف الآخر.

خلال الفترة القادمة يبدو أن واتس اب سيعيد النظر في ذلك ويسمح بتسجيل الدخول على أكثر من جهاز على التوازي معاً دون دون قيود.

موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتس اب نشر معلومات جديدة عن تلك الميزة القادمة علماً بأنه رصدها أول مرة منذ شهور سابقة.

عند تسجيل الدخول باستخدام نفس الرقم على جهاز آخر سوف يطلب منك التطبيق رمز أمني يتم إرساله في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم.

سوف تحصل على تنبيه بتسجيل الدخول أو الخروج على أجهزة أخرى إضافية باستخدام ذات الرقم، كما ستكون هناك قائمة بالأجهزة المفعّل عليها الرقم.

هذه الميزة ليست بجديدة وهي موجودة بالفعل في تطبيقات أخرى مثل تليجرام منذ فترة طويلة.

على الأرجح ولاعتبارات أمنية سوف يكون هناك جهاز أساسي للرقم وأجهزة ثانوية ويمكن من الجهاز الأساسي تسجيل الخروج من أي جهاز ثانوي وليس العكس.

أيضاً قد يكون من توابع تلك الميزة إمكانية استخدام واتس اب على الحاسوب بمعزل عن الهاتف بدون أن يكون المستخدم مضطراً للبقاء متصلاً بالإنترنت على الهاتف.