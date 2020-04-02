أكثر 10 أفلام ومسلسلات مشاهدة على نتفليكس مع الحجر المنزلي

يعيش العالم أوضاعًا صعبة للغاية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب أكثر من 190 دولة في العالم، وحصد أرواح أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، واقترب عدد الإصابات من المليون.

وقد اتخذت الدول الموبوءة قرارًا بإبقاء الناس في منازلها منعًا لتفشي الفيروس، الذي يعد من الفيروسات سريعة الانتشار.

واستغل الناس هذا البقاء الإجباري في منازلهم في مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وكشف موقع “Polygon” قائمة بأكثر 10 أفلام ومسلسلات تمت مشاهدتها على منصة نيتفليكس الفترة الأخيرة.

10. 100 HUMANS: مسلسل كوميدي، حيث يجتمع مائة شخص يتمتّعون بالروح الجريئة من مناطق متفرّقة للمشاركة في تجارب مرحة تتناول أسئلة عن العمر والسعادة، وجوانب إنسانية أخرى.

9. SPENSER CONFIDENTIAL: مارك والبيرغ وبيتر بيرغ، ثنائي اشترك في 5 أفلام ناجحة في السنوات الماضية، يشتركان مجددًا لحل لغز جريمة غامضة.

8. BOSS BABY: BACK IN BUSINESS: مسلسل رسوم متحركة خاص للأطفال، مقتبس عن فيلم سابق، حيث يستدعي الطفل بوبي، شقيقه الأكبر تيم إلى شركته لكي يعلمه فنون إدارة العمل.

7. A LETTER FOR THE KING: مسلسل قتالي وصف بأنه صراع العروش نسخة الأطفال، يتحدث عن الفارس الطموح (اتراي) البالغ من العمر 16 عامًا والذي يجد نفسه في مهمة محفوفة بالمخاطر لإيصال رسالة سرية إلى الملك الذي يعيش عبر الجبال العظمى.

6. TOM SEGURA: BALL HOG: توم سيجورا، من أشهر الكوميديين في منصة نيتفليكس، يعود بعرض كوميدي مثير هذا العام.

5. LOVE IS BLIND: مسلسل اجتماعي، يبحث من خلاله 30 من الرجال والنساء العُزاب على شريكات حياتهم من دون الالتقاء بهم وجهًا لوجه.

4. THE PLATFORM: في سجن تصل فيه موائد الطعام إلى سجناء الطوابق العليا بينما ينال مَن في الأسفل البقايا، يسعى رجل لإحداث تغيير كي يحصل الجميع على كفايتهم.

3. SELF MADE: مسلسل يتحدث عن القصة الملهمة لرائدة الأعمال الأميركية من أصول إفريقي، سي جى ووكر والتي بنت إمبراطورية للعناية بالشعر جعلتها أول مليونير من نساء أمريكا.

2. ALL AMERICAN: سبنسر جيمس لاعب كرة قدم أمريكية، ذو بشرة سمراء، وطالب في المدرسة الثانوية، يقرر الانضمام إلى فريق بيفرلي هيلز ذي الغالبية البيضاء، كلاعب لكرة القدم، حيث يقابل مدرب كرة جديد في الفريق قد يغير مسيرته للأبد.

1. TIGER KING: مسلسل يدور حول قصة حقيقية تتمثل في قاتل مأجور يدبّره مالك حديقة حيوان حين يفقد أعصابه، وسط شخصيات غريبة الأطوار تأتي من عالم تربية القطط الكبيرة.

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