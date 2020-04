بريطانيا تسجُن رجل سعّل في وجه شرطي

حكم بالسجن ستة أشهر [اندبندنت]

حكم على رجل سعل في شرطي مهددا إياه بإصابته بفيروس كورونا في بريطانيا، بالسجن ستة أشهر وفق ما جاء في بيان للشرطة الأربعاء.

وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عاما بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه.

وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة نبيذ كان يضعها على الأرض ثم هدد الشرطي شفهيا، وفقا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

وهو قال قبل السعال في وجه الشرطي “أنا مصاب بكوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك”.

وقد أوقف لويس ومثل أمام محكمة في ويستمنستر الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة هيلين هاربر “رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن هذا الحادث كان فظيعا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا”.

وأضافت “آمل بأن تحمل العقوبة اليوم رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة

