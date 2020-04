بشرى سارة.. علاج كورونا من خلال مزج دوائين

هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي

في خبر يُبشر بإمكانية إيجاد علاج لكورونا، أعلن طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم في بيروت عيد عازار عن أول حالة شفاء لشخص مصاب بكورونا، مشيراً الى أن هناك 5 حالات يتناولون مزيج من دوائين وهما: Chloroquine + Azithromycin والنتائج إيجابية.

و نقل بعض المواقع الاخبارية في بيروت اليوم الخميس عن الطبيب إن المزج بين الدوائين يلعب دوراً اساسياً في شفاء المصاب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة حرجة، مشددا على ان “هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي.

ونشر الطبيب اختباراً عبر موقعه الرسمي على فيسبوك، وقال إن 3 مرضى تمت معالجتهم من كورونا في أولى أيام الإصابة، أما الإثنين الآخرين فكانا في مرحلة متقدمة وقد تم نقلهما الى العناية المركزية وتوفيا بعد 72 ساعة من دخولهما المستشفى.

