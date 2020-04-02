جالكسي S20 يوفّر وضع مخفي لتشغيل تردد الشاشة على 96Hz!

لا يخفى علينا أن واحدة من أهم مميزات سلسلة هواتف جالكسي S20 على الإطلاق هي دعم تردد 120Hz في الشاشة، وهذا التردد المرتفع يقدم أداء اكثر من رائع للشاشة ما يعرض عليها، لكن واحدة من أهم مشاكل هذه الخاصية هي الاستهلاك الكبير للطاقة وتقليل عمر البطارية، لكن يبدو أن لدينا حل لهذه المشكلة وهو وضع تردد الشاشة على 96Hz الخفي!

وضع خفي لتشغيل تردد الشاشة على 96Hz في جالكسي S20

كون هواتف جالكسي S20 الثلاثة داعمة لهذا التردد المرتفع لهو أمر في غاية الروعة، لكن هذه الروعة تقل عندما يلاحظ المستخدم أنه قادر فقط إما على تشغيل تردد 120Hz المرتفع أو تردد 60Hz التقليدي ولا يوجد لديه خيار لتشغيل تردد 90Hz الذي يتوسط الأمور قليلًا! لكن الوضع الخفي الذي نحدثكم عنه اليوم يسمح بتشغيل الهاتف على تردد 96Hz مما سيؤدي إلى استهلاك طاقة أقل بالطبع.

مطوري موقع XDA الشهير قد قاموا بإيجاد الطريقة لتشغيل هذا الوضع من خلال الـADB، لكن هذه الطريقة في حد ذاتها صعبة وتحتاج خبرة في التطوير، لكن أحد المطورين قد قام بتطوير تطبيق بسيط وخفيف وهو الآن متاح للتحميل.

هذا التطبيق وكما ترى من الصورة السابقة لا يقدم أي خصائص سوى تغيير التردد بين 96Hz و 120Hz كما أنها يتيح لك الوصول لهذا الإعداد مباشرة من شريط الإشعارات! لكن لاحظ أن هذا الوضع ومثله مثل وضع 120Hz لن يسمح لك بتشغيل دقة الشاشة إلا على 1080p.

ما رأيك إذن؟ وهل تنوي استخدام هذا الوضع؟ علمًا أنه يقدم ميزة جوهرية بأنه يقوم بزيادة تردد الشاشة وسرعتها في مقابل استهلاك أقل للطاقة.