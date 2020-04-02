فيروس كورونا يقتل بطل “حرب النجوم”

أعلنت “جابريل روجرز” زوجة الفنان الشهير جاك آندرو أحد أهم أبطال فيلم حرب النجوم عن وفاته من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع إنستغرام.

وعبّرت جابريل عن حزنها لوفاة زوجها المفاجئة، وأكدت أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل إصابته بفيروس كورونا.

وكان النجم البالغ من العمر 76 عاماً قد نُقل إلى أحد المشافي الموجودة خارج العاصمة البريطانية لندن بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويعد جاك آندرو أحد أهم وأبرز النجوم في العالم، وقدّم مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها فيلم حرب النجوم، بات مان الجديد، وسيد الخواتم.

يذكر أن وفاة مدرب اللهجات الشهير لا تعد الأولى في مجال الفن، حيث تسبب فيروس كورونا بوفاة عدد من النجوم أبرزهم الممثل الكوميدي الياباني كين شيمورا، والممثل الأمريكي مارك بلوم.

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